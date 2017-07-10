В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 11 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск. сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
11 июля
Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 10.00. Информация по тел. 33-16-09.
Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
Центральный район. Поздравление юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков. 11.00-12.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.
Центральный район. Встреча «Опыт поколений» ветеранов района с трудовыми отрядами старшеклассников по вопросу обмена опытом в делах района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 12.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.
Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.
Железнодорожный район. Торжественное мероприятие у памятников Героев гражданской войны Наумова и Балицкого. Памятники Героев гражданской войны Наумова и Балицкого, питомник им. Лукашова. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мирвис Юлия Владимировна.
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