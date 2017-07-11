Информация городской диспетчерской службы на 11 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 11 июля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Котельная «Волочаевская» остановлена для проведения плановых ремонтных работ, которые продлятся до 24-00 часов 16 июля: горячее водоснабжение отсутствует в 7 жилых домах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

C 08-00 до 19-00 часов 11 июля потребители зоны ХТЭЦ-2 (блоки: 221, 222, 223, 224, 231, 232, 212, 213) будут отключены от горячего водоснабжения для установки расходомерных шайб на прямом и обратном трубопроводе ХТЭЦ-2. В этот период времени без горячей воды останутся: 164 жилых дома, 6 детских садов, 4 учебных и 6 лечебных учреждений.

Газом заправлено 21 ГРУ или 35,99 тонны топлива.

В городе не работает 34 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 212, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 92,76 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 14 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксировано 7 возгораний, на пульт «03» поступило 775 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 632 единицы транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 570 автобусов.