Оперативная информация на 11 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 14 пожаров.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает снижение водности.

Комплекс неблагоприятных явлений прогнозируется на территории Верхнебуреинского, Хабаровского, Амурского и Нанайского районов Хабаровского края. На территории этих районов, во второй половине суток, местами ожидаются сильные ливни, грозы, усиление ветра до 16 м/с.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами сильные дожди восточный 4-9 м/с от +21ºС до +23ºС от +26ºС до +28ºС Южные районы местами сильные дожди юго-восточный 9-14 м/с от +17ºС до +23ºС от +27ºС до +32ºС Центральные районы местами сильные дожди восточный 4-13 м/с от +12ºС до +23ºС от +14ºС до +30ºС Северные районы без осадков северо-восточный 7-16 м/с от +7ºС до +12ºС от +15ºС до +21ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 12 лесных пожаров в Ванинском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Николаевском, Верхнебуреинском и Солнечном районах.

В Верхнебуреинском районе из-за пожаров введен режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

