За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 14 пожаров.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает снижение водности.
Комплекс неблагоприятных явлений прогнозируется на территории Верхнебуреинского, Хабаровского, Амурского и Нанайского районов Хабаровского края. На территории этих районов, во второй половине суток, местами ожидаются сильные ливни, грозы, усиление ветра до 16 м/с.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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местами сильные дожди
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восточный 4-9 м/с
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от +21ºС до +23ºС
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от +26ºС до +28ºС
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Южные районы
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местами сильные дожди
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юго-восточный 9-14 м/с
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от +17ºС до +23ºС
|
от +27ºС до +32ºС
|
Центральные районы
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местами сильные дожди
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восточный 4-13 м/с
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от +12ºС до +23ºС
|
от +14ºС до +30ºС
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Северные районы
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без осадков
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северо-восточный 7-16 м/с
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от +7ºС до +12ºС
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от +15ºС до +21ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 12 лесных пожаров в Ванинском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Николаевском, Верхнебуреинском и Солнечном районах.
В Верхнебуреинском районе из-за пожаров введен режим ЧС.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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