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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 14 пожаров.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды:  (г.  Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает снижение водности.

Комплекс неблагоприятных явлений прогнозируется на территории Верхнебуреинского, Хабаровского, Амурского и Нанайского районов Хабаровского края. На территории этих районов, во второй половине суток, местами ожидаются сильные ливни, грозы, усиление ветра до 16 м/с. 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

   местами сильные дожди

восточный 4-9 м/с

от +21ºС до +23ºС

от +26ºС до +28ºС

Южные районы

 местами сильные дожди

юго-восточный 9-14 м/с

от +17ºС до +23ºС

от +27ºС до +32ºС

Центральные районы

 

местами сильные дожди

 

 

восточный 4-13 м/с

 

от +12ºС до +23ºС

от +14ºС до +30ºС

Северные районы

без осадков

 

северо-восточный 7-16 м/с

 

от +7ºС до +12ºС

от +15ºС до +21ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу   минувших суток действует 12 лесных пожаров в Ванинском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Николаевском, Верхнебуреинском и Солнечном районах.

В Верхнебуреинском районе из-за пожаров введен режим ЧС. 

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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