Информация городской диспетчерской службы на 13 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 13 июля в Хабаровске из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 49 по улице Лермонтова. В котельной «Волочаевская» продолжаются плановые ремонтные работы, которые продлятся до 24-00 часов 14 июля: горячее водоснабжение отсутствует в 7 жилых домах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Также по различным техническим причинам и из-за проведения плановых ремонтных работ горячая вода отключена в 196 жилых домах, 5 школах, 6 детских садах и 7 медицинских учреждениях, расположенных на проспекте 60-летия Октября, улицах: Подгаева, Советской, Джамбула, Яшина, Знаменщикова, Орджоникидзе.

Газом заправлено 19 ГРУ или 27,33 тонны топлива.

В городе не работает 31 лифт.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 224, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 72,02 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 35 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 1 возгорание, на пульт «03» поступил 661 вызов.

Сегодня утром на маршруты вышло 645 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 587 автобусов.