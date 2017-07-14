План основных мероприятий города Хабаровска на 15 и 16 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 и 16 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 июля

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Сахарный диабет». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

16 июля

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Железнодорожный район. Спортивно-развлекательное мероприятие «Семейные рекорды». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 17.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.