В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 и 16 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
15 июля
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Сахарный диабет». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
16 июля
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Железнодорожный район. Спортивно-развлекательное мероприятие «Семейные рекорды». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 17.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.
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