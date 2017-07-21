За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает спад водности. Паводки идут на реке Бурея с подтоплением поймы, но без угрозы хозобъектам.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 6-13 м/с
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от +14ºС до +16ºС
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от +24ºС до +26ºС
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Южные районы
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местами небольшие дожди
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юго-западный 9-14 м/с
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от +12ºС до +17ºС
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от +23ºС до +29ºС
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Центральные районы
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местами небольшие дожди
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юго-западный 6-15 м/с
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от +5ºС до +17ºС
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от +20ºС до +28ºС
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Северные районы
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местами небольшие дожди
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юго-восточный 7-15 м/с
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от +9ºС до +165С
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от +13ºС до +25ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток природных пожаров не зарегистрировано.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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