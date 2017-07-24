План основных мероприятий города Хабаровска на 25 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

25 июля

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 10.00. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «А у нас во дворе!». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 11.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.