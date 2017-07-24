В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
25 июля
Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 10.00. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «А у нас во дворе!». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 11.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.
Предыдущие новости
- Погода в Хабаровске испортится к пятнице - 24/07/2017 05:40
- Как получить пенсионные накопления. 25 июля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия» ОПФР - 24/07/2017 04:41
- Оперативная информация на 24 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 24/07/2017 00:46
- Информация городской диспетчерской службы на 24 июля 2017 - 23/07/2017 22:00
- План основных мероприятий города Хабаровска с 24 по 30 июля 2017 года - 22/07/2017 02:01