За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошел 1 пожар. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Начался подъем воды на реках Тунгуска, Кур, Урми, Бурея, Ниман и Амгунь. Во многих местах фиксируется выход воды на пойму, угрозы хозобъектам нет.
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Административные районы
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Осадки
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ночью
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днем
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небольшие дожди
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юго-западный 5-10 м/с
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от +12ºС до +14ºС
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от +20ºС до +22ºС
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Южные районы
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местами ливни с грозами
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юго-западный 7-12 м/с
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от +9ºС до +14ºС
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от +20ºС до +26ºС
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Центральные районы
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местами ливни с грозами
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юго-западный 6-12 м/с
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от +8ºС до +16ºС
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от +15ºС до +26ºС
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Северные районы
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местами ливни
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северо-восточный 5-15 м/с
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от +5ºС до +15ºС
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от +13ºС до +23ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действующих природных пожаров в зоне тушения нет.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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