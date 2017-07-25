Оперативная информация на 25 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошел 1 пожар. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Начался подъем воды на реках Тунгуска, Кур, Урми, Бурея, Ниман и Амгунь. Во многих местах фиксируется выход воды на пойму, угрозы хозобъектам нет.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшие дожди юго-западный 5-10 м/с от +12ºС до +14ºС от +20ºС до +22ºС Южные районы местами ливни с грозами юго-западный 7-12 м/с от +9ºС до +14ºС от +20ºС до +26ºС Центральные районы местами ливни с грозами юго-западный 6-12 м/с от +8ºС до +16ºС от +15ºС до +26ºС Северные районы местами ливни северо-восточный 5-15 м/с от +5ºС до +15ºС от +13ºС до +23ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действующих природных пожаров в зоне тушения нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

