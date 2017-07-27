По состоянию на 7.00 часов 27 июля в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. Газом заправлено 18 ГРУ или 30,47 тонны топлива. В городе не работает 21 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 241, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 98,4 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 37 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 33 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 630 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 639 единиц транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 582 автобуса.
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