План основных мероприятий города Хабаровска на 28 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

28 июля

Акция «Праздник здоровья» (массовое мероприятие «Зарядка для всех!» - 08.15, практические семинары медицинских работников по вопросам профилактики вредных привычек (курение и наркотики) и безопасного поведения, образовательные мастер-классы по здоровому питанию и сохранению стоматологического здоровья - 10.00). ХКЦВР «Созвездие». Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора» (игры, конкурсы, эстафеты для детей). Дворовая программа, ул. Сысоева, 12. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Кировский район. Интеллектуальная игра «Земля – наш общий дом». Жилмассив, ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Праздник двора «Мы рады видеть вас, друзья!» (концерт и конкурсно-развлекательная программа). Жилмассив, Матвеевское шоссе, 1б. 17.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. Эстафеты среди подростков «Олимпийские старты» для детей. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 17.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. Жилмассив, ул. Уральская, 6. 17.00. Информация по тел. 41-95-40. Паластина Наталья Михайловна.

Краснофлотский район. Праздничная программа, посвященная Дню Военно-морского флота. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 17.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.