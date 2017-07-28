По состоянию на 7.00 часов 28 июля в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. Газом заправлено 25 ГРУ или 33,74 тонны топлива. В городе не работает 21 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 243, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 100,42 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 26 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 36 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 635 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 636 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 578 автобусов.
Последние новости
Предыдущие новости
- План основных мероприятий города Хабаровска на 28 июля 2017 года - 27/07/2017 06:49
- Более 6 тысяч «дальневосточных гектаров» выдано в Хабаровском крае - 27/07/2017 04:49
- В Хабаровском крае отметят Международный день тигра - 27/07/2017 03:35
- Оперативная информация на 27 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 27/07/2017 00:41
- Праздник в честь Дня военно-морского флота состоится в Хабаровске 30 июля - 26/07/2017 23:34