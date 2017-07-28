В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 и 30 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
29 июля
Городская спартакиада пенсионеров по шахматам. Городской шахматный клуб, ул. Лермонтова, 7. 14.00.
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Рациональное питание при заболевании печени и поджелудочной железы». От входа в краевой музей им. Н.Н. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Индустриальный район. Праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России (показательные выступления спортсменов-парашютистов и парапланеристов, театрализованное представление с участием Нептуна и русалок, выступление творческих коллективов, концертная и конкурсно-игровая программа, макароны «по-флотски»). Зона отдыха «Дельфин», ул. Проточная, 2б/2. 12.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.
Индустриальный район. Соревнования по водно-моторному спорту. Зона отдыха «Дельфин», ул. Проточная, 2б/2. 12.00. Информация по тел. 40-90-34. Огнянов Виталий Сергеевич.
30 июля
Игровой проект – пеший квест "Hot Fit Family QWEST для всей семьи, в рамках «Всемирной недели грудного вскармливания» (командная игра - участвуют семьи с детьми в возрасте от месяца до полутора лет, игровая программа, лекция по грудному вскармливанию, флешмоб от стоматолога, викторина). Туристический комплекс "Заимка".16.00-18.00. Информация по тел. 40-90-68. Газимова Анна Сергеевна.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
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