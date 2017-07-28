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Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» – уникальный железнодорожный состав, оснащенный современным медицинским оборудованием и оказывающий медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ДВЖД.

С 7 по 22 августа 2017 года передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» Дальневосточной железной дороги будет работать на маршруте Хабаровск – Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре –Хабаровск: Чегдомын – 1 день, Новый Ургал – 2 дня, Хальгасо – 1 день, Хурмули – 1 день, Горин – 1 день, Харпичан – 1 день, Эворон – 2 дня, Болен – 1 день, Постышево – 2 дня, Амгунь – 1 день, Джамку – 1 день, Герби – 1 день, Сулук – 1 день, Солони – 1 день, Тырма – 2 дня, Таланджа – 1 день, Кульдур – 1 день.

Расписание ПКДЦ «Матвей Мудров» (время московское):

Станция

Прибытие

Отправление

Время

Дата

Время

Дата

Хабаровск-1

-

-

11:25

06.08.2017

Хальгасо

23:16

06.08.2017

17:52

07.08.2017

Хурмули

18:38

07.08.2017

16:04

08.08.2017

Горин

17:02

08.08.2017

16:25

09.08.2017

Харпичан

16:43

09.08.2017

17:17

10.08.2017

Эворон

17:47

10.08.2017

21:15

12.08.2017

Болен

22:07

12.08.2017

20:45

13.08.2017

Постышево

21:18

13.08.2017

16:56

15.08.2017

Амгунь

18:39

15.08.2017

17:00

16.08.2017

Джамку

18:42

16.08.2017

21:07

17.08.2017

Герби

22:32

17.08.2017

17:31

18.08.2017

Сулук

18:52

18.08.2017

16:14

19.08.2017

Солони

17:13

19.08.2017

16:10

20.08.2017

Чегдомын

19:40

20.08.2017

15:00

21.08.2017

Новый Ургал

15:40

21.08.2017

16:20

23.08.2017

Тырма

20:16

23.08.2017

17:02

25.08.2017

Таланджа

20:10

25.08.2017

15:46

26.08.2017

Кульдур

16:56

26.08.2017

15:10

27.08.2017

Хабаровск-1

22:00

27.08.2017

-

-

В специальных вагонах в зависимости от потребности и специализации рейса могут вести прием специалисты: терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики.

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