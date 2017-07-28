Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» – уникальный железнодорожный состав, оснащенный современным медицинским оборудованием и оказывающий медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ДВЖД.
С 7 по 22 августа 2017 года передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» Дальневосточной железной дороги будет работать на маршруте Хабаровск – Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре –Хабаровск: Чегдомын – 1 день, Новый Ургал – 2 дня, Хальгасо – 1 день, Хурмули – 1 день, Горин – 1 день, Харпичан – 1 день, Эворон – 2 дня, Болен – 1 день, Постышево – 2 дня, Амгунь – 1 день, Джамку – 1 день, Герби – 1 день, Сулук – 1 день, Солони – 1 день, Тырма – 2 дня, Таланджа – 1 день, Кульдур – 1 день.
Расписание ПКДЦ «Матвей Мудров» (время московское):
|
Станция
|
Прибытие
|
Отправление
|
Время
|
Дата
|
Время
|
Дата
|
Хабаровск-1
|
-
|
-
|
11:25
|
06.08.2017
|
Хальгасо
|
23:16
|
06.08.2017
|
17:52
|
07.08.2017
|
Хурмули
|
18:38
|
07.08.2017
|
16:04
|
08.08.2017
|
Горин
|
17:02
|
08.08.2017
|
16:25
|
09.08.2017
|
Харпичан
|
16:43
|
09.08.2017
|
17:17
|
10.08.2017
|
Эворон
|
17:47
|
10.08.2017
|
21:15
|
12.08.2017
|
Болен
|
22:07
|
12.08.2017
|
20:45
|
13.08.2017
|
Постышево
|
21:18
|
13.08.2017
|
16:56
|
15.08.2017
|
Амгунь
|
18:39
|
15.08.2017
|
17:00
|
16.08.2017
|
Джамку
|
18:42
|
16.08.2017
|
21:07
|
17.08.2017
|
Герби
|
22:32
|
17.08.2017
|
17:31
|
18.08.2017
|
Сулук
|
18:52
|
18.08.2017
|
16:14
|
19.08.2017
|
Солони
|
17:13
|
19.08.2017
|
16:10
|
20.08.2017
|
Чегдомын
|
19:40
|
20.08.2017
|
15:00
|
21.08.2017
|
Новый Ургал
|
15:40
|
21.08.2017
|
16:20
|
23.08.2017
|
Тырма
|
20:16
|
23.08.2017
|
17:02
|
25.08.2017
|
Таланджа
|
20:10
|
25.08.2017
|
15:46
|
26.08.2017
|
Кульдур
|
16:56
|
26.08.2017
|
15:10
|
27.08.2017
|
Хабаровск-1
|
22:00
|
27.08.2017
|
-
|
-
В специальных вагонах в зависимости от потребности и специализации рейса могут вести прием специалисты: терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики.
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