Медицинский поезд «Терапевт Матвей Мудров» отправится в рейс по Восточному участку БАМа. РАСПИСАНИЕ

Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» – уникальный железнодорожный состав, оснащенный современным медицинским оборудованием и оказывающий медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ДВЖД.

С 7 по 22 августа 2017 года передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» Дальневосточной железной дороги будет работать на маршруте Хабаровск – Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре –Хабаровск: Чегдомын – 1 день, Новый Ургал – 2 дня, Хальгасо – 1 день, Хурмули – 1 день, Горин – 1 день, Харпичан – 1 день, Эворон – 2 дня, Болен – 1 день, Постышево – 2 дня, Амгунь – 1 день, Джамку – 1 день, Герби – 1 день, Сулук – 1 день, Солони – 1 день, Тырма – 2 дня, Таланджа – 1 день, Кульдур – 1 день.

Расписание ПКДЦ «Матвей Мудров» (время московское):

Станция Прибытие Отправление Время Дата Время Дата Хабаровск-1 - - 11:25 06.08.2017 Хальгасо 23:16 06.08.2017 17:52 07.08.2017 Хурмули 18:38 07.08.2017 16:04 08.08.2017 Горин 17:02 08.08.2017 16:25 09.08.2017 Харпичан 16:43 09.08.2017 17:17 10.08.2017 Эворон 17:47 10.08.2017 21:15 12.08.2017 Болен 22:07 12.08.2017 20:45 13.08.2017 Постышево 21:18 13.08.2017 16:56 15.08.2017 Амгунь 18:39 15.08.2017 17:00 16.08.2017 Джамку 18:42 16.08.2017 21:07 17.08.2017 Герби 22:32 17.08.2017 17:31 18.08.2017 Сулук 18:52 18.08.2017 16:14 19.08.2017 Солони 17:13 19.08.2017 16:10 20.08.2017 Чегдомын 19:40 20.08.2017 15:00 21.08.2017 Новый Ургал 15:40 21.08.2017 16:20 23.08.2017 Тырма 20:16 23.08.2017 17:02 25.08.2017 Таланджа 20:10 25.08.2017 15:46 26.08.2017 Кульдур 16:56 26.08.2017 15:10 27.08.2017 Хабаровск-1 22:00 27.08.2017 - -

В специальных вагонах в зависимости от потребности и специализации рейса могут вести прием специалисты: терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики.