В Хабаровском крае продолжается летняя лососевая путина. Первые крупные партии рыбной продукции нового улова поступят в торговые точки края в начале августа. Планируется, что в рамках программы «Доступная рыба» один килограмм лососей не будет превышать 130 рублей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Крупные торговые сети и некоторые предприятия розничной торговли присоединились к социальному проекту в этом году. Они готовы продавать рыбу по сниженной цене.
Как сообщили в краевом комитете рыбного хозяйства, с начала летней путины предприятия региона выловили более 4,3 тысяч тонн лососей. В основном вылов рыбы ведется в бассейне реки Амур. В Охотском районе рыбалка только начинается.
«В настоящее время объем вылова тихоокеанских лососей не превышает средних показателей. Текущий год считается неурожайным для горбуши. Снижение объемов вылова лососевых некоторые эксперты связывают с крупномасштабным наводнением 2013 года, - отметил председатель комитета Кирилл Фирсов. – Основной подход кеты мы ожидаем уже в осенний период, после 25 августа. Прогнозируемый вылов – 20 тысяч тонн лососевых».
Он также добавил, что, несмотря на снижение показателей по вылову летних лососей, объем поставок продукции в точки розничной торговли края сохранится на уровне прошлого года.
Напомним, проект «Доступная рыба» проводится в регионе уже третий год подряд. За это время он стал пользоваться популярностью среди жителей края, особенно ветеранов, пенсионеров и других слабозащищенных в социальном плане категорий населения. В этом году планируется расширить ассортимент продукции: после проведения путин в розницу будут поставляться навага и корюшка.
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