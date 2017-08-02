План основных мероприятий города Хабаровска на 3 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 3 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

3 августа

Закрытие и подведение итогов городской спартакиады пенсионеров. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Индустриальный район. Заседание районного штаба «Юность» по координации работы трудовых отрядов старшеклассников. Центр развития творчества детей и юношества, ул. Монтажная, 40. 11.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34, Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Урок нравственности «Эстафета добра». ДК для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел. 40-90-35, 40-90-36, Кремлякова Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по вопросам очистки пешеходных тротуаров, проведения покоса травы на прилегающих территориях к предприятиям и организациям всех форм собственности, а также территорий, прилегающих к частным домовладениям, ГСК, ГМК. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Краснофлотский район. Заседание оргкомитета по вопросам: подготовка к мероприятиям, посвященным 72-й годовщине Краснофлотского района, Окончанию Второй мировой войны, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Конкурсная программа «Все дело в шляпе» (центр работы с населением, ул. Мирная, 16 - 11.00), соревнование по теннису (ПМК, ул. Кочнева, 1 – 12.00). Информация по тел.: 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна и 37-35-75. Кяполас Дмитрий Владимирович.

Железнодорожный район. Районное мероприятие трудовых отрядов старшеклассников на командообразование «Ночь триффидов». Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 12.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.