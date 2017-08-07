Сильные дожди в Хабаровском крае продолжатся до 8 августа

В ближайшие дни в Хабаровском крае сохранится дождливая погода. Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, циклон, пришедший в регион еще на прошлой неделе, задержится до 8 августа. В этой связи в южных и центральных районах прогнозируются грозовые ливни.

В ГУ МЧС по краю предупреждают, что из-за дождей могут возникнуть перебои в работе транспорта, объектов энергоснабжения, ЖКХ. Спасатели не исключают обрывы линий связи, электропередачи. На автодорогах повысится аварийность.

Сильные осадки могут вызвать повышение уровней воды в горных реках. В низинах возможны подтопления дорог, сельхозугодий, сенокосов, полей. В настоящее время вода прибывает в реках Хор (+2-14 см в сутки), Урми (+37 см в сутки), Кур (+23 см в сутки). Угрозы хозобъектам нет.

Главам муниципальных образований направлены инструкции по снижению риска ЧС и их последствий. Жителям рекомендуется на время отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, следить за детьми. При возникновении опасности для жизни или здоровья следует немедленно сообщать в единую службу спасения на номер «112».