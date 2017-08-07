План основных мероприятий города Хабаровска на 8 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 8 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

8 августа

Торжественное открытие мусороперегрузочной станции «Южная». Южный промузел, поворот налево с проспекта 60-летия Октября в районе строения 14а. 15.00. Информация по тел. 41-99-17. Грошева Ирина Николаевна.

Торжественное открытие выставки новых поступлений от дарителя Крюкова Владимира Викторовича, Почетного атамана Амурского казачьего войска, дальневосточного писателя. Музей истории города Хабаровска, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 46-09-59. Мальцева Марина Борисовна.

Обучение желающих участвовать в танцевальной акции «Победный вальс» (вторник, четверг и суббота – 18.30 - площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65б; среда и пятница – 16.00 - военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а). Информация по тел.: 8 914 179 74 88, 8 914 181 29 82 – организаторы акции.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Краснофлотский район. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Осенний лист» среди детей. Парк ДОФ. 11.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Индустриальный район. Открытие 4-й смены «Респект здоровью». Загородный лагерь «Мир Детства». Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.