Информация городской диспетчерской службы на 9 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 9 августа в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. Газом заправлено 15 ГРУ или 15,34 тонны топлива. В городе не работает 36 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 214, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 142,36 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 16 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 18 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 650 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 646 единиц транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 590 автобусов.