Оперативная информация на 10 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 2 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется с частичными ограничениями. Приостановлено движение на автодороге п. Кукан — г. Биробиджан (ведется ее восстановление после циклона). Затруднено движение на 48 км федеральной автотрассы А-370 «Уссури» (идет строительство возле села Зоевка Хабаровского района).

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В реках края преобладают подъемы уровней. Вода активно прибывает в Урми, Куре, Амгуне. Затоплены поймы рек Бурея, Кия, Тунгуска, Урми, Амгунь. На Куре и Тунгуске прогнозируются высокие паводки. В связи с осадками возможны подтопления дорог, сенокосов, сельхозугодий в районах, не защищенных дамбами.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков восточный 4-9 м/с от +17ºС до +19ºС от +25ºС до +28ºС Южные районы без осадков восточный 7-12 м/с от +13ºС до +19ºС от +23ºС до +30ºС Центральные районы местами дожди северо-восточный 3-12 м/с от +10ºС до +19ºС от +18ºС до +28ºС Северные районы местами дожди юго-восточный 4-13 м/с от +10ºС до +17ºС от +13ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действующих пожаров нет.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. В минувшие сутки велось восстановление дороги и мостов на 5, 21 и 35 км. Отсыпаны 15 и 17 км. В поселок вертолетом доставлена 1 тонна продуктов и грузы. Из поселка вывезены люди. Ситуация находится на особом контроле.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112