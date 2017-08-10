План мероприятий города Хабаровска на 11 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 11 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

11 августа

Железнодорожный район. Районное мероприятие трудовых отрядов старшеклассников. Экологический десант в питомнике им. Лукашова (в процессе уборки территории сразу происходит сортировка пластика в отдельные мусорные мешки, которые в дальнейшем будут сданы на мусороперерабатывающий завод). Питомник им. Лукашова. Старт у бюста Лукашова – финиш у памятника Лукашову. 11.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

Железнодорожный район. Спортивно-игровая программа «О спорт, ты – мир!» (спортивная площадка, ул. Костромская, 54 – 15.00); экологическая акция (жилмассив «Геодезический» - 10.30). Информация по тел.: 37-73-59 – Бердичевская Елена Алексеевна, 40-82-41 -Тынелькут Владлена Кирилловна.

Центральный район. Рейд по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных на ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26. Щепкова Виктория Дмитриевна.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Дворовая территория, ул. Краснореченская, 165. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Организация и проведение рейда «Каникулы». Территория района. 15.00. Информация по тел. 40-89-21. Самарина Антонина Александровна.

Индустриальный район. Турнир по футболу (11-12 августа). Дворовая территория, ул. Фурманова, 8. 17.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.