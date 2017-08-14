Информация городской диспетчерской службы на 14 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 14 августа в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. В соответствии с утвержденным графиком производства работ будет отсутствовать горячее водоснабжение у потребителей, подключенных от блоков 250, 254, 255, 814, 815, с 08 часов 14 августа до 17 часов 15 августа 2017 года. Без горячего водоснабжения останутся: 131 – жилой дом, 5 – медицинских учреждений и 8 - учреждений образования. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Также из-за постановки на ремонт подающего трубопроводаТМ-15 от ТЭЦ-1 до узла 151 горячее водоснабжение потребителей, подключенных от врезки 151.19, переводится с подающего трубопровода на обратный с 09 часов 14 августа 2017года.

В городе не работает 26 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 83, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 70,2 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 23 ДТП, зафиксировано 3 пожара и 5 возгораний, на пульт «03» поступило 699 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 618 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 560 автобусов.