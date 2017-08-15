Хабаровск примет финал Национального чемпионата «WorldSkills Russia» в 2020 году

В Правительстве региона обсудили ход подготовки к Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» по стандартам «WorldSkills», который пройдет в Хабаровске в 2020 году. Установочное совещание с профильными министерствами провел Губернатор края Вячеслав Шпорт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщила министр образования и науки края Алла Кузнецова, Национальный чемпионат в 2020 году на территории края предлагается проводить по 120 компетенциям стандартов WorldSkills и 20 компетенциям JuniorSkills. Участниками чемпионата станут 1 500 молодых профессионалов и 1 500 экспертов из 85 субъектов Российской Федерации.

Деловая программа соревнований профмастерства включит не менее 100 площадок различных форматов: мастер-классы, презентации, стратегические сессии, открытые лекции победителей мировых чемпионатов WorldSkills International. Для участия в ней будут приглашены 50 иностранных участников из 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это руководители органов исполнительной власти, профессиональных организаций, представители профессорско-преподавательского состава, бизнесмены.

Более 70 процентов расходов будет направлено на приобретение оборудования, необходимого для проведения соревнований. Это станки с программным управлением, сварочное оборудование, роботизированные системы, компьютеры для пяти компетенций. Всего за время подготовки к чемпионату планируется усовершенствовать базу 23 учебных заведений края.

«Проведение чемпионата подобного масштаба – это серьезный имиджевый проект для Хабаровского края. И сейчас мы сможем выйти на новый уровень, представив регион как один из основных центров опережающего развития Российской Федерации, обладающий уникальным промышленным и кадровым потенциалом. Главная задача – подготовить все на самом высоком уровне», - отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

Глава региона дал поручение всем профильным министерствам серьезно включиться в работу по подготовке к Национальному чемпионату в 2020 году. Уже в сентябре на Восточном экономическом форуме, Хабаровский край подпишет соглашение с Союзом «Молодые профессионалы» (WorlSkills Russia).

Напомним, Хабаровский край присоединился к движению WorldSkills Russia в 2012 году. В регионе уже прошли 4 региональных первенства и 2 полуфинала Национальных чемпионатов профессионального мастерства, а также отборочные соревнования по компетенциям блока промышленного производства перед финалом в 2016 году. В Комсомольске-на-Амуре был создан Межрегиональный центр компетенций, основная задача которого стала подготовка будущих победителей мирового чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году.