Турнир по киберспорту впервые пройдёт в Хабаровском крае

Соревнования по киберспорту впервые пройдут в крае во время Дальневосточного спортивного фестиваля студентов «Новое поколение-2017». Компьютерный турнир состоится 22 сентября на основной арене Универсального краевого спортивного комплекса стадиона им. Ленина. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Титулованные российские спортсмены и лидер проекта «Кибер Россия» Роман Поволоцкий расскажут молодым людям, что такое на сегодняшний день киберспорт и какие у него перспективы в России и в мире.

«Россия – первое государство в мире, которое официально признало киберспорт и внесло его в реестр. Теперь этим делом можно заниматься профессионально. В нашей стране уже проводятся крупные турниры. Компьютерная игра перестала быть простым развлечением подростков. Это огромная отрасль мировой экономики», - отметил руководитель дирекции фестиваля Станислав Лукьянов.

После презентации стартует финал городского кубка по игре FIFA, в котором выступят лучшие киберфутболисты. Откроют соревнования руководители клуба СКА (Хабаровск) и представители краевой федерации киберспорта. По итогам виртуального турнира определятся финалисты, которые и сразятся за Кубок. На большие экраны будут выведены лица обоих игроков, и само футбольное поле, где состоится матч. Зрители и болельщики смогут видеть весь ход борьбы.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится косплей дефиле в костюмах известных персонажей компьютерных игр. Это увлекательное красочное шоу, в настоящее время очень популярно среди молодежи Японии и Южной Кореи.

Напомним, Дальневосточный спортивный фестиваль студентов «Новое поколение-2017» пройдет в Хабаровске 20-24 сентября. Участие в нем примут лучшие команды вузов ДФО и стран Азии. В рамках фестиваля пройдут соревнования по плаванию, стритбаскету, настольному теннису, дзюдо, мини-футболу, волейболу, пауэрлифтингу.