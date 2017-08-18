План мероприятий города Хабаровска на 19 и 20 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 19 и 20 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

19 августа

Командный турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида», среди учреждений спортивной направленности, посвящённый Дню физкультурника. Федерация бильярдного спорта Хабаровского края, Амурский бульвар, 43. 10:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Индустриальный район. Приемка нормативов комплекса ГТО у сотрудников предприятий всех форм собственности. Стадион «Энергия», ул. П.Морозова, 30. 10.00-14.00. Информация по тел. 40-90-34, Огнянов Виталий Сергеевич

Концертная программа «Хабаровские встречи».

Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

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Акция «Шаги здоровья» на тему: «Больше доноров – больше жизни». У входа в Хабаровский краевой музей имени Гродекова. 11:00-12:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

20 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

Кировский район. Спортивный праздник, посвящённый Дню дворовых видов спорта. Ул. Фоломеева, 8 (дворовая территория). 11:00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.