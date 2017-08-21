Информация городской диспетчерской службы на 21 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 21 августа в Хабаровске нет отключений горячего водоснабжения. Из-за порывов на водоводе холодная вода не подается в дом 10 по Амурскому бульвару и дом 66 по улице Запарина. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Согласно утвержденному графику работ, для демонтажа заглушек на подающем и обратном трубопроводе ДУ600, будет отсутствовать горячее водоснабжение у потребителей, подключенных от блока 611 с 08.00 до 23.00 часов 21 августа. Без горячего водоснабжения будут временно пребывать: 28 жилых домов, 2 медицинских учреждения и 3 учреждения образования.

В городе не работает 24 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 94, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 70,1 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 26 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 780 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 642 единицы транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 584 автобуса.