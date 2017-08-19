План основных мероприятий города Хабаровска с 21 по 27 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 21 по 27 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

21 августа

Международный образовательный педагогический форум «Качественное и доступное образование – национальный приоритет». Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 14:00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет санитарного состояния. Территория района. 9:00-12:00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. Каб. №18, 19. 9:00-18:00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Ул. Руднева, 43, каб.18. 9:00-18:00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

22 августа

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 9:00.

Праздник «Триколор страны родной», посвящённый Дню Государственного флага РФ. Площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65Б. 18:00. Информация по тел. 8-914-181-29-82. Мухранов Андрей Валентинович.

Флешмоб, посвящённый Дню Государственного флага РФ. Площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65Б. 18:30. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Обучение желающих участвовать в танцевальной акции «Победный вальс» . (вторник, четверг, суббота – 18:30 – площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65б; среда, пятница – 16:00 – военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а). Информация по тел. 8-914-179-74-88; 8-914-181-29-82 – организаторы акции.

Железнодорожный район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2-4. 11:00 и 15:00 Информация по тел. 37-20-25. Мухаметова Галина Викторовна.

Индустриальный район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Единство», ул. Ульяновская, 172. 11:00. Информация по тел. 53-18-00. Кирюхина Наталья Геннадьевна.

Краснофлотский район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15:00. Информация по тел. 33-14-00. Матюшина Людмила Викторовна.

Кировский район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 15:00. Информация по тел. 56-75-14. Медведева Светлана Георгиевна.

23 августа

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. 41-95-53 (Санникова Анна Валерьевна).

24 августа

Краснофлотский район. Торжественное мероприятие «Помоги собраться в школу». Дворец творчества «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 15:00. Информация по тел. 79-07-46. Жукова Галина Петровна.

25 августа

Центральный район. Акция «Социальный автобус» для несовершеннолетних, проживающих на жилмассиве ул. Подгаева 1а. Ул. Подгаева, 1а. 12:00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 29. 11:30. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

26 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи». Городской парк «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

Акция «Шаги здоровья» на тему: «Гипертонический криз». У входа в городской парк «Динамо». 11:00-12:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Железнодорожный район. Адресное поздравление ветеранов – участников войны с Японией. Территория района. 10:00-13:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

27 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи». Городской парк «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

Индустриальный район. Турнир по волейболу. Спортивная площадка, ул. Фурманова, 9. 12:00. Информация по тел. 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.