Оперативная информация на 21 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Чрезвычайные ситуации, обусловленные опасными и неблагоприятными гидрологическими явлениями не прогнозируются. В реках наблюдаются колебания уровней воды, без выходы на пойму. На реке Кур у с. Новокуровка пойма подтоплена на глубину 197 см. На реке Тунгуска у села Архангеловка проходят паводки категории неблагоприятных явлений.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 8-13 м/с от +17ºС до +19ºС от +27ºС до +29ºС Южные районы возможен небольшой дождь юго-западный 6-11 м/с от +12ºС до +19ºС от +25ºС до +30ºС Центральные районы местами преимущественно небольшие дожди юго-западный, юго-восточный 5-13 м/с от +11ºС до +18ºС от +20ºС до +30ºС Северные районы местами дожди и ливни северо-западный 7-15 м/с от +10ºС до +17ºС от +15ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля в Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах действует 7 природных пожаров общей площадью 1856 га. Действующих природных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрирован 351 природный пожар на общей площади 177382 га.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан продолжает действовать режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112