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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Чрезвычайные ситуации, обусловленные опасными и неблагоприятными гидрологическими явлениями не прогнозируются. В реках наблюдаются колебания уровней воды, без выходы на пойму. На реке Кур у с. Новокуровка пойма подтоплена на глубину 197 см. На реке Тунгуска у села Архангеловка проходят паводки категории неблагоприятных явлений.

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

юго-западный 8-13 м/с

от +17ºС до +19ºС

от +27ºС до +29ºС

Южные районы

возможен небольшой дождь

юго-западный 6-11 м/с

от +12ºС до +19ºС

от +25ºС до +30ºС

Центральные районы

местами преимущественно небольшие дожди

юго-западный,

юго-восточный 5-13 м/с

от +11ºС до +18ºС

от +20ºС до +30ºС

Северные районы

местами дожди и ливни

северо-западный 7-15 м/с

от +10ºС до +17ºС

от +15ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля в Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах действует 7 природных пожаров общей площадью 1856 га. Действующих природных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрирован 351 природный пожар на общей площади 177382 га.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан продолжает действовать режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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