За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Чрезвычайные ситуации, обусловленные опасными и неблагоприятными гидрологическими явлениями не прогнозируются. В реках наблюдаются колебания уровней воды, без выходы на пойму. На реке Кур у с. Новокуровка пойма подтоплена на глубину 197 см. На реке Тунгуска у села Архангеловка проходят паводки категории неблагоприятных явлений.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 8-13 м/с
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от +17ºС до +19ºС
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от +27ºС до +29ºС
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Южные районы
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возможен небольшой дождь
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юго-западный 6-11 м/с
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от +12ºС до +19ºС
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от +25ºС до +30ºС
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Центральные районы
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местами преимущественно небольшие дожди
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юго-западный,
юго-восточный 5-13 м/с
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от +11ºС до +18ºС
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от +20ºС до +30ºС
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Северные районы
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местами дожди и ливни
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северо-западный 7-15 м/с
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от +10ºС до +17ºС
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от +15ºС до +27ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля в Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах действует 7 природных пожаров общей площадью 1856 га. Действующих природных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрирован 351 природный пожар на общей площади 177382 га.
В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан продолжает действовать режим ЧС.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112