План основных мероприятий города Хабаровска на 22 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

22 августа

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 9:00.

Праздник «Триколор страны родной», посвящённый Дню Государственного флага РФ. Площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65Б. 18:00. Информация по тел. 8-914-181-29-82. Мухранов Андрей Валентинович.

Флешмоб, посвящённый Дню Государственного флага РФ. Площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65Б. 18:30. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Обучение желающих участвовать в танцевальной акции «Победный вальс» . (вторник, четверг, суббота – 18:30 – площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65б; среда, пятница – 16:00 – военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а). Информация по тел. 8-914-179-74-88; 8-914-181-29-82 – организаторы акции.

Железнодорожный район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2-4. 11:00 и 15:00 Информация по тел. 37-20-25. Мухаметова Галина Викторовна.

Индустриальный район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Единство», ул. Ульяновская, 172. 11:00. Информация по тел. 53-18-00. Кирюхина Наталья Геннадьевна.

Краснофлотский район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15:00. Информация по тел. 33-14-00. Матюшина Людмила Викторовна.

Кировский район. «Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 15:00. Информация по тел. 56-75-14. Медведева Светлана Георгиевна.