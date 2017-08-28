План основных мероприятий города Хабаровска на 29 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

29 августа

Турнир по флорболу среди детей 12-14 лет. КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 9:00. Информация по тел. 46-96-86. Юров Константин Геннадьевич.

Центральный район. «Праздник двора» по итогам выполненных работ по благоустройству территории. Ул. Рабочий городок, 4б. 16:00. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Железнодорожный район. Благодарственная служба в рамках памятной даты - Дня окончания Второй мировой войны. Христорождественский храм, ул. Ленинградская, 65. 10:30. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Кировский район. Приём председателя комитета, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ул. Орджоникидзе, 3. 12:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Индустриальный район. Мастер-класс для ветеранов по изготовлению изделий из полимерной глины. Академия лепки, ул. Пионерская, 1. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.