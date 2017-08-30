Оперативная информация на 30 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В большинстве рек края наблюдается колебание уровней. Остаются затоплены поймы рек Тунгуска, Кур на глубину 0,2-1,4 м. На Среднем Амуре в ближайшие 10 дней ожидается смещение паводков.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь юго-западный 8-13 м/с от +8ºС до +8ºС от +12ºС до +14ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-западный 9-14 м/с от +5ºС до +10ºС от +12ºС до +14ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 5-15 м/с от +1ºС до +10ºС от +11ºС до +18ºС Северные районы местами сильные дожди северо-восточный 5-25 м/с от +3ºС до +13ºС от +10ºС до +17ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112