За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках края начался подъем уровней. Вода растет в Верхнем и Среднем Амуре, в Бурее, Урми, Нимелене и Куре. Высокий паводок ожидается в верхнем течении Буреи, на реке Урми у с. Кукан, на реке Кур у с. Новокуровка. Остаются затоплены поймы рек Тунгуска, Кур на глубину 0,2-1,2 м., пойма Верхнего Амура на реке бурея на 2,1 м.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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небольшой дождь
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юго-западный 8-13 м/с
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от +8ºС до +8ºС
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от +16ºС до +18ºС
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Южные районы
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местами небольшие дожди
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юго-западный 4-9 м/с
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от +3ºС до +8ºС
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от +15ºС до +20ºС
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Центральные районы
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местами небольшие дожди
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юго-западный 7-12 м/с
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от +1ºС до +10ºС
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от +11ºС до +18ºС
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Северные районы
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местами сильные дожди
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северо-восточный 12-13 м/с
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от +7ºС до +12ºС
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от +12ºС до +17ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112