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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды:  (г.  Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края начался подъем уровней. Вода растет в Верхнем и Среднем Амуре, в Бурее, Урми, Нимелене и Куре. Высокий паводок ожидается в верхнем течении Буреи, на реке Урми у с. Кукан, на реке Кур у с. Новокуровка. Остаются затоплены поймы рек Тунгуска, Кур на глубину 0,2-1,2 м., пойма Верхнего Амура на реке бурея на 2,1 м.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

 Температура

ночью

днем

Хабаровск

небольшой дождь

юго-западный 8-13 м/с

от +8ºС до +8ºС

от +16ºС до +18ºС

Южные районы

местами небольшие дожди

юго-западный 4-9 м/с

от +3ºС до +8ºС

от +15ºС до +20ºС

Центральные районы

 

местами небольшие дожди

 

 

юго-западный 7-12 м/с

 

от +1ºС до +10ºС

от +11ºС до +18ºС

Северные районы

местами сильные дожди

 

северо-восточный 12-13 м/с

 

от +7ºС до +12ºС

от +12ºС до +17ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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