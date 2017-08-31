Уточненный план мероприятий города Хабаровска на 1 и 2 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан уточненный план мероприятий города Хабаровска на 1 и 2 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

1 сентября

Торжественные линейки, посвященные празднику Дню знаний. Учреждения образования города. 09.00.

Открытие школы на 560 мест в поселке им. Горького. Ул. Воровского, 24а. 10:00.

Праздник для школьников «Мой город – мой выбор», посвящённый Дню знаний; старт городской акции «Пятёрки – любимому городу!». Площадь перед СЗК «Платинум арена». 12:00.

Праздничная программа «Одна на всех победа». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Праздник «День знаний». Жилмассив гимназии № 5. Амурский бульвар, 34. 10:00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориальной доски выпускникам школы, погибшим в годы войны. Школа № 15, ул. Серышева, 53. 9:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Кировский район. Возложение цветов к обелиску рабочим и служащим завода «Дальдизель», посвящённое 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ул. Чкалова, 2. 11:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Индустриальный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Обелиск «40 лет Победы», ул. Космическая, 11. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Аллея памяти, ул. Сысоева, 15. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

2 сентября

Вахта памяти отрядов почетного караула на посту № 1 у Вечного огня. Площадь Славы. 09:00 – 16.00.

Митинг учащихся образовательных учреждений, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, старт городского смотра патриотической работы образовательных организаций «Во славу отцов и Отечества!». Площадь «Город воинской славы». 09:00.

Церемония возложения цветов к мемориалу на площади Славы, посвящённая 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Площадь славы. 10.30.

Возложение цветов к памятнику маршалу Советского Союза А.М. Василевскому, посвящённое 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Парковая зона стадиона им. Ленина. 11:15.

Акция «Дальневосточная Победа», посвящённая 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. В программе: концерт, работа тематических площадок, различные мастер-классы, полевая кухня. Площадь имени Ленина. С 15:00 до 18:00.

Танцевальная акция «Победный вальс». Площадь «Город воинской славы». 18:30 – 20:00.

Акция «Велоночь», посвящённая 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Место сбора участников – центральный вход у Тихоокеанского государственного университета, ул. Тихоокеанская, 136. 20:00. Информация по тел. 8-984-177-28-67. Ирина Егорова. В 22:30 участники велопробега возложат цветы к Вечному огню.

Открытие первенства города по вольной борьбе. Спортивный комплекс «Галактика», ул. Чехова, 20а. 11:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Острые кишечные инфекции». От входа в краевой музей им. Гродекова. 11:00-12:00. Информация по тел. 42-08-55. Дубина Денис Валерьевич.

Краснофлотский район. Торжественная церемония возложения цветов к памятникам и обелискам: памятнику рабочим завода № 179, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обелиску морякам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятнику рабочим завода им. С.М. Кирова, мемориалу «Бронекатер-302», мемориалу «30 лет Победы», памятнику Советскому солдату. 10:30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Праздничный концерт, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Центр народной культуры и досуга п. Березовка. 12:00. Информация по тел. 48-04-83. Кайгородова Людмила Михайловна.

Железнодорожный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Дом культуры поселка им. Горького. 10:00 Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

Индустриальный район. Празднично-развлекательное мероприятие «Загадки школьного портфеля». Парк им. Гагарина. 14:00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориала рабочим завода им. Горького, погибшим в годы войны. Сквер перед Домом культуры им. Горького, ул. Жуковского, 4. 10:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориальной доски Герою Советского Союза В.И. Дончуку и выпускникам школы, погибшим в годы войны. Ул. Локомотивная, 12А. 10:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориала железнодорожникам, погибшим в годы войны. Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Спортивные эстафеты» для детей 10-14 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46Б. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Турнир по мини-футболу для детей 10-14 лет. Стадион школы № 27, ул. Воровского, 24. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.