В Хабаровске продолжается акция «Помоги собраться в школу»

Промежуточные итоги подвели в управлении социальной работы с населением администрации города. В центры работы с населением поступило помощи на сумму около 7 миллионов рублей – это денежные средства, канцелярские принадлежности, спортивная одежда, школьная форма. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В комитетах по управлению районами проходят праздники первоклассников, где детям в торжественной обстановке вручают школьные наборы. Акция «Помоги собраться в школу» проходит в краевом центре каждый год. Продлится она до 1 октября. В муниципальных Центрах по работе с населением продолжают принимать помощь от горожан.

Желающие принять участие в акции могут обращаться по адресам:

- Центр работы с населением «Содружество» - Амурский бульвар, 51, тел.: 73-98-55, 73-98-58;

- Центр работы с населением «Исток» - Матвеевское шоссе, 2-4, тел. 37-20-25;

- Центр работы с населением «Диалог» - ул. Ильича, 3, тел. 48-39-40; ул. Бойко-Павлова, 20, тел. 57-56-66;

- Центр работы с населением «Доверие» - ул. Аксенова, 28, тел.: 53-61-55, 53-56-08;

- Центр работы с населением «Единство» - ул. Ульяновская, 172, тел.: 53-18-00, 53-08-10;

Контактный телефон управления социальной работы с населением - 41-95-62.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН 2724217932

КПП 272401001

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска ЛС 04223D50090)

Банк получателя: Отделение Хабаровск

БИК банка: 040813001

Расчетный счет: 40101810300000010001

Поле 104 (код доходов): 01520704050040000180

Поле 105 (ОКТМО): 08701000001

Назначение платежа: Добровольные пожертвования на акцию «Помоги собраться в школу». Без НДС.