Информация городской диспетчерской службы на 1 сентября 2017

С 1 по 10 сентября 2017 года остановится теплофикация ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1740 жилых домов + 53 лечебных заведения + 101 социальный объект, в том числе:

Центральный район - 218 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

Отключений холодной воды нет. В Хабаровске не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 209 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 99,9 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 43 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 635 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 641 единица общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 579 автобусов.