Информация городской диспетчерской службы на 5 сентября 2017

По состоянию на 7.00 часов 5 сентября в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. В связи с остановкой теплофикации ХТЭЦ №1, с 1 по 10 сентября 2017 года горячее водоснабжение не будет осуществляться в 1682 жилых домах, 53 лечебных заведениях, 99 объектах образования в Центральном, Железнодорожном и Индустриальном районах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 24 ГРУ или 43,46 тонны топлива.

В городе не работает 34 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 207, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 98,6 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 12 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 640 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов, 580 автобусов.