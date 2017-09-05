Оперативная информация на 5 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Вода растет в Куре, Тунгуске, Амгуне. Затоплены поймы этих рек.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами небольшие дожди западный 4-11 м/с от +12ºС до +14ºС от +22ºС до +24ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-западный 6-11 м/с от от +9ºС до +14ºС от +22ºС до +27ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 4-12 м/с от +8ºС до +14ºС от +22ºС до +27ºС Северные районы местами небольшие дожди южный 3-11 м/с от +8ºС до +12ºС от +13ºС до +27ºС

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