Информация городской диспетчерской службы на 11 сентября 2017

С 1 по 10 сентября 2017 года остановится теплофикация ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1682 жилых домов + 53 лечебных заведения + 99 социальных объектов, в том числе:

Центральный район - 160 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

Согласно утвержденному графику, с 11 по 15 сентября 2017 года остановлена теплофикации котельной в Волочаевском городке. Всего под отключение попадает 6 жилых домов.

Из-за порыва розлива холодная вода отключена в двух домах по адресу улица Калинина, 65,65а. В Хабаровске не работает 33 лифта.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 75 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезен 63,0 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 29 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 777 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 651 единица общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 588 автобусов.