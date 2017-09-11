Оперативная информация на 11 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Вода растет в Верхнем, Среднем Амуре, Куре, Тунгуске, Амгуни. Гребень Амурского паводка смещается в Амурской области. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска, Нимелен.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами дожди восточный 6-9 м/с от +9ºС до +15ºС от +10ºС до +14ºС Южные районы местами дожди восточный 5-13 м/с от от +6ºС до +11ºС от +14ºС до +19ºС Центральные районы без осадков западный 5-12 м/с от +2ºС до +11ºС от +13ºС до +20ºС Северные районы без осадков южный 6-11 м/с от +9ºС до +14ºС от +10ºС до +18ºС

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