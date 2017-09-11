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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Вода растет в Верхнем, Среднем Амуре, Куре, Тунгуске, Амгуни. Гребень Амурского паводка смещается в Амурской области. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска, Нимелен.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

 Температура

ночью

днем

Хабаровск

местами дожди

восточный 6-9 м/с

от +9ºС до +15ºС

от +10ºС до +14ºС

Южные районы

местами дожди

восточный 5-13 м/с

от от +6ºС до +11ºС

от +14ºС до +19ºС

Центральные районы

 

без осадков

 

 

западный 5-12 м/с

 

от +2ºС до +11ºС

от +13ºС до +20ºС

Северные районы

без осадков

 

южный 6-11 м/с

 

от +9ºС до +14ºС

от +10ºС до +18ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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