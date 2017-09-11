Первый на Дальнем Востоке завод средств дезинфекции открылся в Хабаровске

Завод по производству современных дезинфицирующих средств открылся на площадке «Авангард». Предприятие обеспечит продукцией больницы, школы и другие бюджетные учреждения края.

Компания «Профидез-ДВ» является резидентом ТОСЭР «Хабаровск» и собирается сперва закрыть потребность в бытовой химии с антимикробным эффектом бюджетных учреждений Хабаровского края и Дальнего Востока, а по мере расширения производства - экспортировать продукцию в страны АТР.

Предприятие будет выпускать около 40 наименований дезинфицирующих, антисептических и стерилизующих препаратов - всего около 360 тонн продукции в год.

- Наша компания является ведущим производителем средств дезинфекции в России, - рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» учредитель компании «Новодез» Леонид Панкович. - Благодаря внимательному отношению руководства Хабаровского края, нам удалось запустить единственный на Дальнем Востоке завод дезинфицирующих препаратов. Сегодня открывается только первая очередь предприятия. Общий объём инвестиций, которые планируется вложить в производство, составит около 120 млн рублей.

В небольшом производственном цехе установлено новейшее оборудование. На участке смешивания и приготовления будет использоваться концентрированное сырьё, привезённое в регион с запада. За счёт этого производителю удастся снизить цены на конечный продукт. По словам учредителя «Новодез», это позволит сэкономить десятки миллионов рублей на финансировании больниц, детских садов и других учреждений, нуждающихся в средствах дезинфекции.

Министр здравоохранения Хабаровского края Кирилл Пошатаев, присутствующий на открытии завода, подчеркнул, что мощностей «Профидез-ДВ» достаточно, чтобы закрыть потребность лечебных учреждений края. Главное, по словам Кирилла Евгеньевича, что размещение производства на территории региона позволит снизить цену на дезинфицирующие препараты, а значит, и повысит экономическую эффективность учреждений здравоохранения.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что перед «Профидез-ДВ» стоит задача обеспечить продукцией, произведённой в крае, не только Дальний Восток, но и выйти на зарубежный рынок.

- Для нас важно, чтобы инвесторам было комфортно в крае, - подчеркнул глава региона. - Это хорошо, что завод открылся именно здесь. Мы не ждём от него сейчас отдачи в налогах, потому что он освобождён от них на пять лет. Но мы ставим амбициозную задачу малым и средним предприятиям. Они должны экспортировать продукцию в страны АТР, и постепенно мы выходим на этот сложный рынок.

В открытии завода приняла участие вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая. Она отметила, что Хабаровский край формирует привлекательный для предпринимателей климат, и открытие завода, который обеспечит рынок современной продукцией, - это результат соединения запроса потребителей, возможностей производителей и условий, созданных региональной и федеральной властями.

- Отрадно видеть, что решения, которые принимались Президентом и парламентом страны, имеют реальные воплощения, - сказала Ирина Яровая. - Появляются производства, которые создают рабочие места и наполняют потребительский рынок качественной современной и безопасной продукцией. Особенно отрадно, что Хабаровский край так гостеприимно принимает инвесторов. Их выбор не случаен, он связан с тем, что территория опережающего развития, как новая деловая публичная оферта для предпринимателей, востребована и имеет реальный экономический эффект. Всё это направлено на повышение жизни дальневосточников. todaykhv.ru