План основных мероприятий города Хабаровска на 14 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 сентября

Торжественный вечер, посвященный 81-й годовщине со дня образования органа управления физической культурой и спортом Хабаровского края и города Хабаровска. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Кировский район. День защиты пчел. Проект «Сохраним пчелу, сохраним планету» на жилмассиве. Жилмассив школы №6, ул. Тихоокеанская, 14. 12.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Фестиваль добровольческих отрядов «Добрые сердцем». Парк «Северный». 15.00. Информация по тел. 79-07-44. Малахова Анна Анатольевна.