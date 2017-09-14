Памятник Невельскому собираются восстановить в Хабаровске

Общественным советом при министерстве культуры Хабаровского края при содействии регионального правительства и общественности создается оргкомитет, который займется организацией работ и сбором средств на новые памятники, в том числе, на монумент адмиралу Невельскому. Об этом сообщил в краевом обществе охраны памятников истории и культуры.

- Старожилы Хабаровска наверняка помнят, что до 90-х годов чуть поодаль от художественного музея стоял небольшой бетонный памятник Геннадию Невельскому. Он был установлен в 1951 году, а в 1996 году разбит вандалами, и так и не восстановлен, - говорит заместитель руководителя краевого общества охраны памятников истории и культуры Людмила Ишаева.

Скульптор Эдуард Маловинский взялся тогда «реанимировать» разрушенную скульптуру, он предлагал увеличить ее примерно в 2-3 раза и установить на набережной Амура. Был даже организован сбор средств, но денег хватило лишь на оплату автору выполненной модели.

Семь лет назад над эскизами трудились скульпторы из Москвы. Получилось слишком масштабно и дорого. Сейчас предпринимается попытка сделать более «бюджетный вариант».

Новый памятник, по планам, поменяет прописку, для него планируется отвести место на набережной, названной в честь адмирала Невельского. Ориентир – первый спуск к Амуру по правой стороне.

- Я бы сделала новый памятник семейным, где бы рядом с Невельским были его жена и дочь, которую они похоронили где-то под Николаевском-на-Амуре. Супруга Невельского была прирожденным дипломатом, приветлива с аборигенами, чем поднимала авторитет мужа, - предложила свое видение Людмила Ишаева.

Напомним, что Геннадий Невельской - русский адмирал, исследователь Дальнего Востока, основатель Николаевска-на-Амуре, первым доказал, что устье Амура судоходно и что Сахалин — остров.

Кроме того, есть идея установить в Волочаевском городке памятный камень в честь Василия Маргелова, который считается основателем Воздушно-десантных войск. В Хабаровске он не служил, но часто бывал в штабе ДВО в бытность командиром 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса, дислоцированного в Приморье.

Работа по организации создания памятника уже началась, одно из первых мероприятий – появление подписных листов. Открытым пока остается главный вопрос - на какие средства будут изготовлены и установлены эти памятники.

- Скорее всего, нам снова придется прибегнуть к помощи жителей края и общественных организаций, - считает Людмила Ишаева. - Так у нас уже появился прекрасный памятник маршалу Василевскому, скульптурная композиция святым Петру и Февронии. Только вместе мы сможем реализовать задуманное.