Информация городской диспетчерской службы на 15 сентября 2017

Согласно графику с 11 по 15 сентября 2017 года проводятся гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1682 жилых домов + 53 лечебных заведения + 99 социальных объектов, в том числе:

Центральный район - 160 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

Кроме этого, с 11 по 15 сентября 2017 года остановлена теплофикация котельной в Волочаевском городке. Всего под отключение попадает 6 жилых домов по улице Подгаева.

Также согласно утвержденного графика испытаний тепловых трасс с 00-00 часов 18 сентября до 20-00 часов 22 сентября 2017 года будут проводится гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ХТЭЦ № 3 на плотность и прочность. В это время без горячего водоснабжения останутся 2225 жилых домов, 47 лечебных заведения, 45 объектов образования, 44 детских сада. В том числе:

Центральный район - 384 жилых дома

Железнодорожный район – 1124 жилых дома

Индустриальный район - 6 жилых домов

Кировский район – 199 жилых домов

Краснофлотский район – 512 жилых домов.

Отключений холодной воды в городе нет.

В Хабаровске не работает 30 лифтов. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 214 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 84,7 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 56 ДТП, эвакуировано 23 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 686 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 648 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 585 автобусов.