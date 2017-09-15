План основных мероприятий города Хабаровска на 16 и 17 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 16 и 17 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

16 сентября

Посадка молодых деревьев (рябина) возле школы №49, посвященная памяти даманцев. Школа № 49, ул. Рокоссовского, 32а. 10.00. Информация по тел. 8 914 408 94 61. Князев Александр Леонидович.

Парад российского студенчества. Шествие колонны, концертная программа (творческое поздравление первокурсникам от каждого учебного заведения) и посвящение в студенты. Шествие от площади им. В.И. Ленина до парка им. Муравьева-Амурского - 14.00. Концерт и посвящение – концертная площадка «Эстрада для симфонических оркестров» - 15.00-17.00. Информация по тел. 40-89-97. Кузнецов Илья Васильевич.

Концертно-развлекательная программа для жителей города. Городской парк им. Ю. Гагарина. 14.00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Пусть сердце будет здоровым». От входа в городской парк «Динамо». 11.00.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17.00.

Индустриальный район. Районная спартакиада дошкольных учреждений «Береги здоровье смолоду». Спортивный комплекс «Спорт», ул. Тимирязева, 26. 11.30. Информация по тел. 40-90-31. Огнянов Виталий Сергеевич.

Железнодорожный район. Турнир по стритболу для детей 12-16 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

17 сентября

Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города. Площадь им. В.И. Ленина. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17.00.

Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Веселые старты» для детей 10-14 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Спорт – это жизнь» для людей старшего возраста. Поселок имени Горького, ул. Жуковского, 4. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.