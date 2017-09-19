Оперативная информация на 19 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается спад уровней. Гребень амурского паводка смещается у села Малмыж в Нанайском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь западный 8-13 м/с от +9ºС до +11ºС от +15ºС до +17ºС Южные районы местами ливни южный 8-13 м/с от от +8ºС до +13ºС от +15ºС до +20ºС Центральные районы местами ливни северный 8-13 м/с от +8ºС до +13ºС от +14ºС до +19ºС Северные районы местами ливни северо-восточный 7-15 м/с от +4ºС до +12ºС от +11ºС до +18ºС

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