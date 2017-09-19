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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается спад уровней. Гребень амурского паводка смещается у села Малмыж в Нанайском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

 

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местами ливни

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от от +8ºС до +13ºС

от +15ºС до +20ºС

Центральные районы

 

местами ливни

 

 

северный 8-13 м/с

 

от +8ºС до +13ºС

от +14ºС до +19ºС

Северные районы

местами ливни

 

северо-восточный 7-15 м/с

 

от +4ºС до +12ºС

от +11ºС до +18ºС

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