За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках края отмечается спад уровней. Гребень амурского паводка смещается у села Малмыж в Нанайском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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западный 8-13 м/с
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от +9ºС до +11ºС
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от +15ºС до +17ºС
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Южные районы
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местами ливни
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южный 8-13 м/с
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от от +8ºС до +13ºС
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от +15ºС до +20ºС
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Центральные районы
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местами ливни
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северный 8-13 м/с
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от +8ºС до +13ºС
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от +14ºС до +19ºС
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Северные районы
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местами ливни
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северо-восточный 7-15 м/с
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от +4ºС до +12ºС
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от +11ºС до +18ºС
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