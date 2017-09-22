Московский «Арарат» покидает розыгрыш Кубка России по футболу. В матче 1/16 финала московский «Арарат» не смог удержать победный счёт над хабаровским клубом, в результате чего прекратил своё участие в турнире.

Новости Хабаровска сегодня

Здесь вы найдёте последние новости Хабаровска о событиях прошедших, настоящих и будущих. Мы информируем о текущей жизни, законах, рассказываем о работе ЖКХ и подтверждаем информацию фактами. Здесь каждый найдёт полезную информацию для себя, для своего бизнеса и повседневной жизни в Хабаровске.

Теги: новости хабаровск, последние новости, свежие новости, про хабаровск, события хабаровска, мероприятия в хабаровске