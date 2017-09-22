Московский «Арарат» покидает розыгрыш Кубка России по футболу. В матче 1/16 финала московский «Арарат» не смог удержать победный счёт над хабаровским клубом, в результате чего прекратил своё участие в турнире.
Кубок России. 1/16 финала.
«Арарат» - «СКА-Хабаровск» - 1:2 (0:0). Голы: Земченков (48) - Тараканов (67 - автогол), Калинский (80).
«Арарат»: Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко (Воронкин, 83), Квеквескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко (Давидян, 82), Тобоев (Земченков, 27).
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедечко, Калинский, Корян, Барбаро.
Отметим, что в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с победителем пары «Динамо» СПб - «Зенит». sportfm.ru