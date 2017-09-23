План основных мероприятий города Хабаровска с 25 по 30 сентября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 25 по 30 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

25 сентября

Центральный район. Объезд территории Центрального района – осмотр санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Центральный район. Соревнования по футболу «Золотая осень», посвященные Дню Хабаровского края (25-26 сентября). Школа №12, ул. Ленина, 39. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Мэрия. Заседание штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Малый зал №2. 17.00.

26 сентября

Кировский район. Заседание «круглого стола» с представителями учреждений системы профилактики по вопросам: профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, проведение акции «Гарантия права на образование - каждому подростку». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-09. Суслова Анастасия Евгеньевна.

Краснофлотский район. Совещание с председателями Советов общественности на жилмассивах. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 12.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

27 сентября

Торжественный прием мэром города молодых специалистов отрасли образования «Педагогический дебют-2017». Дворец детского творчества «Маленький принц», ул. Муравьева-Амурского, 17. 14.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Краснофлотский район. Заседание рабочей группы по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в частной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Индустриальный район. Мероприятие по теме «Здоровый образ жизни» с участием специалистов краевого центра социального воспитания и здоровья. Школа №10, пер. Дзержинского,9. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.

28 сентября

Мэрия. Пресс-конференция с участием первого заместителя мэра по городскому хозяйству С.А. Чернышова по вопросу «О готовности городского хозяйства к отопительному сезону и проведению городского субботника». Малый зал №1. 11.00.

Заседание общественного Совета по вопросам охраны здоровья при мэре города по вопросу «Роль некоммерческих организаций в формировании и продвижении здорового образа жизни среди населения города Хабаровска». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. Информация по тел. 40-90-65. Кулагина Юлия Алексеевна.

Прием мэром города педагогической общественности, посвященный Международному дню учителя. СЗК «Платинум Арена». 18.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Центральный район. Районное собрание «Мы желаем счастья вам!», посвященное Дню пожилого человека. Кинотеатр «Совкино». 10.30. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Железнодорожный район. Церемония награждения по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года. Детская библиотека им. А. Гайдара, пер. Ленинградский, 9. 14.30. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Кировский район. Районный праздничный концерт «Душою молоды всегда!», посвященный Международному Дню пожилых людей. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Центральный район. Объезд детских площадок. Территория района. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

29 сентября

Городское мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.

Торжественная церемония подведения итогов городского смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2017 года. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-91. Соколова Наталья Станиславовна.

Индустриальный район. Мероприятие на жилмассиве с участием волонтеров. Центр «Взлет», ул. Радищева,8д. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.

Кировский район. Церемония награждения за лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 16.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Индустриальный район. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 16.00. Информация по тел. 40-90-31. Медведева Юлия Валерьевна.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий к домовладениям. Жилмассив, ул. Вавилова, 2. 17.00. Информация по тел. 41-95-31. Кавигонд Александр Викторович.

Краснофлотский район. Праздничная программа для жителей района «Мы – краснофлотцы». Парк «Северный». 17.00. Информация по тел.79-07-48. Инкин Николай Петрович.

30 сентября

Городской субботник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Территория города. 09.00.

Мероприятия для жителей города, посвященные Всемирному дню ходьбы, с участием профессиональных спортивных инструкторов и медицинских работников. Городской парк «Динамо», парк «Северный» – 11.00; городские пруды со стороны ул. Пушкина, стадион школы № 70, стадион им. В.И. Ленина в районе фонтана – 12.00; стадион школы № 77 – 13.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Заболевания желудочно-кишечного тракта». От входа в городской парк культуры и отдыха «Динамо». 11.00.

Центральный район. Конкурс рисунков «Золотая пора». Жилмассив, ул. Подгаева, 1а. 16.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.