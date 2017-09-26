На севере Хабаровского края ожидается мокрый снег и сильный ветер - МЧС

Региональное управление МЧС сообщило о резком ухудшении погоды из-за западного циклона в ряде районов края. По данным метеорологов, вечером 27 сентября и 28 сентября Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском муниципальных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

- Скорость ветра на побережье Охотского моря может достичь отметок 23 метра в секунду, - рассказала сотрудник спасательного ведомства Екатерина Потворова.

Спасатели предупреждают о возможных аварийных ситуациях с электроснабжением из-за обрыва или перехлёста проводов, перебоях в движении воздушных и морских судов и автомобильного транспорта, повышается вероятность возникновения ДТП на трассах регионального и местного значения, в том числе на дорогах Комсомольск-на-Амуре – п. им.П.Осипенко, Комсомольск-на-Амуре - Амурск.

Хабаровчанам рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов и обязательно соблюдать скоростной режим в черте городов и посёлков. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112». todaykhv.ru