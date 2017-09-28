Росрыболовство полностью запретило лов кеты в Амуре

На Амуре с 00 часов 00 минут 28 сентября 2017 года полностью запрещен лов кеты осеннего хода. Как рассказал заместитель руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Денис Крылов, эта вынужденная мера связана с неурожайным годом и принята для сохранения популяции лососевых.

- Под запрет попали промышленное рыболовство, любительское и спортивное, а также добыча в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, - подчеркнул Денис Крылов. - Запрет вступил в действие с 28 сентября в отношении осенней кеты в бассейне реки Амур в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципальных районов. Неделей ранее запретили лов ниже по Амуру.

По данным Росрыболовства, рыборазводные заводы региона на 27 сентября заполнены икрой кеты только на 5 процентов, в это же время в прошлом году эта цифра была около 50 процентов. Если продолжить добычу лососевых в привычных для Хабаровского края масштабах, через четыре года ловить будет нечего.

- Публикующееся в интернете видео с так называемыми «заездками» снято в прошлые года и не имеет никакого отношения к сегодняшней ситуации, таких нарушений инспекторы Росрыболовства в путину 2017 года не фиксировали, - отмечает Денис Крылов. - 2016 год и ранее были урожайными на кету, но нынешний очень ярко выявил все накопившиеся в сфере рыбоохраны и добыче кеты проблемы.

В составе комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае не все были согласны с этим предложением, но «за» запрет высказалось большинство — 7 человек из 13. «Против» были 6 человек, включая представителей общин коренных малочисленных народов.

Напомним, осенняя путина официально стартовала в августе и на неё из-за неурожая летней у местных промышленников были другие планы. В первое время рыболовецкие предприятия края шли с опережением графика, но количество кеты в действительности оказалось гораздо меньше прогнозных значений. Полиция долгое время практически не обращала внимания на уличных торговцев браконьерски добытой кетой и начала работать только после ряда публикаций в СМИ. Кстати, утром 27 сентября относительно свежего лосося без документов снова можно было купить «с грузовика» в нескольких районах города.