"Амур" в гостях обыграл московское "Динамо"

В рамках регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" неожиданно уступило "Амуру" на своем льду. Хабаровчане приехали в столицу с серией из девяти подряд поражений, тогда как у "Динамо" было четыре подряд победы.

После двух периодов упорного матча "Динамо" вело в счете, но в третьем периоде Бывальцев, Потехин и Рассказов за четыре с лишним минуты отправили три шайбы в ворота хозяев. Этот отрезок и оказался решающим в матче, предопределившим победу "Амура".

"Динамо" - "Амур" - 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Шайбы забросили:

1:0 Бойд (Хиетанен, Варнаков), 30.23, ГБ

1:1 Бывальцев (Горшков), 50.08, ГБ

1:2 Потехин, 53.16

1:3 Рассказов (Клопов), 54.15, ГБ

2:3 Никулин (Хиетанен, Салминен), 57.40, ГБ

Вратари: Еременко - Метсола

Статистика матча: Броски: 62-64 ; Броски в створ: 32-34 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 36-25 ; Блокированные броски: 20-20 ; Силовые приемы: 11-7 ; Фол против игрока: 4-4 ; Штраф: 22-10. allhockey.ru