Не менее 80 миллионов долларов инвестиций будут направлены в экономику Хабаровска в ближайшее время

Такие прогнозы делают специалисты управления инвестиционного развития администрации Хабаровска. Как сообщил начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления Руслан Горлов, в настоящее время в работе находятся более 40 инвестиционных проектов, которые смогут привлечь в экономику дальневосточной столицы десятки миллионов долларов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Например, рассматриваются такие проекты, как создание «Академии здоровья», которая будет предоставлять медицинские услуги взрослым и детям. У предприятия будет работать круглосуточный стационар, операционный блок, блок реабилитации и восстановительного лечения. Общий объем частных инвестиций составляет 2 миллиарда рублей. Причем часть из них – это деньги корейского инвестора.

Идет подготовка к строительству многофункционального комплекса на улице Гоголя. Здесь работы также будет вести компания из Страны утренней свежести, которая готова вложить более 5 миллиардов рублей. Прорабатывается вопрос привлечения китайских инвесторов к строительству парка развлечений в Краснофлотском районе. Кроме этого, китайская компания из Циндао ведет переговоры о строительстве мукомольного завода в Хабаровске. Сегодня администрация города оказывает содействие в строительстве Дальневосточного учебно-спортивного центра в районе улиц Местной – Юности. В настоящее время ведется реконструкция парка Дома офицеров флота на Базе КАФ.

К «наполнению» территории планируется привлечь бизнес. Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов к реконструкции парка «Динамо» в той его части, где в настоящее время находятся дома деревянного фонда. Ведется реконструкция парка имени Гагарина, где инвесторы также возведут свои объекты. «Это только часть инвестиционных проектов, которые реализовываются в городе. В целом же компании в ближайшее время готовы вложить около 80 миллионов долларов на реализацию своих инвестиционных планов на территории Хабаровска. А мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы повысить инвестиционную привлекательность города, поддержать инвестиционные инициативы», - отметил Руслан Горлов.

Он напомнил, что сегодня в городе на базе «Хабаровского завода строительной керамики» создан индустриальный парк, который может заинтересовать потенциальных резидентов удобным расположением, наличием сетей, площадями. В настоящее время ведется работа по вхождению этой территории в состав ТОСЭР «Хабаровск», благодаря чему у резидентов появятся дополнительные льготы.

В городе презентовали также бета-версию инвестиционного портала, который должен стать удобным инструментом для потенциальных инвесторов. На нем будут размещены интерактивные карты, проекты, которые реализуются в дальневосточной столице, информация о свободных земельных участках и многое другое. Заявки на портале можно будет подавать в режиме «одного окна», что существенно ускорит все процедуры и выдачи разрешений.